Son dakika yaşam: Batman'da polisler dilendirilen ve sokakta çalıştırılan çocukları topluma kazandırmak için sürücüleri bilgilendirdi - Haberler
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Son dakika yaşam: Batman'da polisler dilendirilen ve sokakta çalıştırılan çocukları topluma kazandırmak için sürücüleri bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika yaşam: Batman'da polisler dilendirilen ve sokakta çalıştırılan çocukları topluma kazandırmak için sürücüleri bilgilendirdi

Son dakika haberine göre Batman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polisi ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocukları topluma kazandırmak amacıyla kentin en işlek caddesinde gün boyu bilgilendirme broşürleri dağıttı.

BATMAN (İHA) - Batman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polisi ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocukları topluma kazandırmak amacıyla kentin en işlek caddesinde gün boyu bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü kentin en işlek caddesinde dilendirilen ve sokakta çalıştırılan çocukların topluma kazandırılması için sürücülere ve vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıttı. Broşür dağıtan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sürücülere tek tek açıklamalarda bulunarak bilgilendirdi.

Güvenlik güçleri, Batman'da az olsa da sokakta çalıştırılan, dilencilik yapan çocukların olduğunu belirterek, "Bu konuda Emniyet Müdürlüğümüz elinden geleni yapsa da halkımızın da desteğine ihtiyacımız var. Bu hususta farkındalık oluşturmak adına bir broşür hazırladık. Bu çocuklar hepimizin çocukları, onlara sahip çıkalım" açıklamasında bulundu. - BATMAN

Son dakika yaşam: Batman'da polisler dilendirilen ve sokakta çalıştırılan çocukları topluma kazandırmak için sürücüleri bilgilendirdi

Son dakika yaşam: Batman'da polisler dilendirilen ve sokakta çalıştırılan çocukları topluma kazandırmak için sürücüleri bilgilendirdi

Son dakika yaşam: Batman'da polisler dilendirilen ve sokakta çalıştırılan çocukları topluma kazandırmak için sürücüleri bilgilendirdi

Son dakika yaşam: Batman'da polisler dilendirilen ve sokakta çalıştırılan çocukları topluma kazandırmak için sürücüleri bilgilendirdi

Son dakika yaşam: Batman'da polisler dilendirilen ve sokakta çalıştırılan çocukları topluma kazandırmak için sürücüleri bilgilendirdi

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Haber: Son dakika yaşam: Batman'da polisler dilendirilen ve sokakta çalıştırılan çocukları topluma kazandırmak için sürücüleri bilgilendirdi - Haberler
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