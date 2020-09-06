Son Dakika | Yarıştığı öne sürülen motosikletlilere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Son Dakika | Yarıştığı öne sürülen motosikletlilere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Dikili ilçesinde, birbiriyle yarıştığı iddia edilen 2 motosikletliye otomobil çarptı.

Son Dakika | Yarıştığı öne sürülen motosikletlilere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
06.09.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.09.2020 17:25

İZMİR'in Dikili ilçesinde, birbiriyle yarıştığı iddia edilen 2 motosikletliye otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Furkan Sonbahar (17) ile arkadaşı Raşit Boztepe (19), iddiaya göre, yan yana motosikletlerle caddede yarışmaya başladı. Motosikletlilere, Anıl Özak yönetimindeki 35 AHN 446 plakalı otomobil çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Kazada motosikletli Boztepe ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Özak ile yanındaki Savaş Altıngöz ise kazayı yara almadan atlattı. Özak ve Altıngöz, kaza sonrası aracı kaza yerinde bırakıp, kaçtı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ CANINDAN OLDU

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, diğer motosiklet sürücüsü Sonbahar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Raşit Boztepe ile otomobildeki 3 kişi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Furkan Sonbahar'ın cansız bedeni ise kaza yeri incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Kaza yerinden kaçan Anıl Özak ve Savaş Altıngöz, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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