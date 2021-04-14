Son dakika... Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası hayran bıraktı
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Son dakika... Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası hayran bıraktı

Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN - Haberler | Güncel
Son dakika... Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası hayran bıraktı

Son dakika haberler: BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nün drone ile çekilen fotoğrafında ortaya çıkan görüntüsü hayran bıraktı.

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nün drone ile çekilen fotoğrafında ortaya çıkan görüntüsü hayran bıraktı. Göle giren su kaynakları bir ağacın dallarını andırdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından drone ile görüntülenen Yarışlı Gölü'ne giren su kaynakları bir ağacı andırdı. Tamer Yılmaz sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Yarışlı Gölü sığ bir göldür ve her yıl az su tutar. Göle giren su kaynaklarının olduğu (fotoğraftaki) yerler daha da sığdır ve her yıl yaz ve sonbahar mevsimlerinde benzer şekiller oluşur. Yani özellikle bu oluşum mevsimseldir. Su kaynaklarının azalmasıyla Burdur Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası" notuyla paylaştı. Fotoğraf binlerce beğeni aldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.


Son dakika... Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası hayran bıraktı
Son dakika... Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası hayran bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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