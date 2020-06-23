Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, maske ve mesafe kurallarına uyularak yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camilerde cemaatle namaz kılınmasıyla ilgili alınan kısıtlama kararının kaldırıldığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camilerde sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde cemaatle namaz kılınacağını açıkladı. Erbaş "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" ifadelerine yer verdi.