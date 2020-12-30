Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada bazı yerler turistlere kapalı olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada bazı yerler turistlere kapalı olacak

30.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:21

Son dakika! İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yarın 21.00'den 1 Ocak 10.00'a kadar belirlenen cadde, bulvar ve meydanlar yabancı turist girişine kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre yılbaşında il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikte olan, toplanma ve kutlama alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri sınırlandırılacak. Sınırlama 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar sürecek.

Genelgede; yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin ve alınan önlemlerin belirlenerek valiliklere bildirildiği ifade edildi. Bu kapsamda Kovid 19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği talimatının da verildiği kaydedildi.

ŞEHİRLERİN İLGİ ÇEKEN MEYDANLARINA GİRİŞ YASAK OLACAK

Bu çerçevede 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar; il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (İstanbul'da İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir'de Gündoğdu Meydanı gibi) yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINACAK

Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmeleri zamanında yapılacak ve sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınması sağlanacak.

YABANCILARIN BİR ARAYA GELEBİLECEKLERİ ETKİNLİKLERE MÜSAADE EDİLMEYECEK

Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca yabancı turistlerin bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada bazı yerler turistlere kapalı olacak
Haber Yorumları (4)
MİSAFİR: turistlere ayricalik yapmak zaren sacma bir sey, kanunlar kisitlamalar herkese ayni olmali, mesela ben yurtdisinda yasiyorum ve yabanci pasaportum var ama türküm, ben türkiyeye geldigimde nolacak, kisitlamalar banada gecerlimi?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALPARSLAN: isabetli bır karar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ULUSALCI: aferin. . on numara beş yıldız
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Öznur Çalık Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Seda Sayan Burak Özçivit Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Ali Koç Güven Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Erkek Maltepe Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada bazı yerler turistlere kapalı olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 13:42:18. #1.15#
title