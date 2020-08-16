Son dakika! Yangını fark edip ihbar etti, ekiplerle birlikte çalıştı Son dakika 3. sayfa haberi: Yangını fark edip ihbar etti, ekiplerle birlikte çalıştı Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı Gaziantep'te Pazar günü pikniğe giden bazı vatandaşların dikkatsizliği nedeniyle birçok bölgede orman yangını çıktı.

Yangını fark edip ihbar etti, ekiplerle birlikte çalıştı

Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Pazar günü pikniğe giden bazı vatandaşların dikkatsizliği nedeniyle birçok bölgede orman yangını çıktı. Şehitkamil ilçesi Kıraçtepe mevkiinde piknik alanında çıkan yangın kısa sürede ormana sıçradı. Yangını ihbar eden ve o anlarda ekiplere yardım eden Özkan Doğan yaşananları anlattı.

Doğan, ormanlık alanın bulunduğu güzergahta motosikleti ile gezindiği sırada yangını gördüğünü belirterek, "Yangının çıktığı alanda dolanıyordum dumanları gördüm yukarı çıktım ondan sonra jandarma ve itfaiye geldi. Bende yardım ettim elimden geleni yapmaya çalıştım hortumlarını taşıdım şuanda hala çalışıyorlar inşallah sıkıntı çıkmaz" dedi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA