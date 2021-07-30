Son dakika: Yangında zarar görenlere psiko-sosyal ve ekonomik destek

Son dakika yaşam haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evleri, eşyaları ve hayvanları yanan köylülere devlet psiko-sosyal ve ekonomik destek vermek için harekete geçti.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evleri, eşyaları ve hayvanları yanan köylülere devlet psiko-sosyal ve ekonomik destek vermek için harekete geçti.

Kozan'da 28 Temmuz günü başlayan ve hala kontrol altına alınamayan orman yangınından dolayı birçok mahallede evler yanıp hayvanlar telef oldu. Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri mağdur ailelere destek olmak için ekip oluşturdu. Müdürlük hem ailelere psiko-sosyal hem de ekonomik destek vermek için oluşturduğu ekipleri köylere gönderdi.

Yangında zarar gören ailelerle tek tek görüşen ekipler, onların hem zararlarını tespit ediyor hem de psikolojik olarak destek veriyor.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Nevzat Özer, Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok güçlü olduğunu yaraları en kısa sürede saracağını belirterek, "Sayın valimizin riyasetinde, sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda aile sosyal hizmetler il müdürlüğü personeli olarak, tüm personelimiz teyakkuzda. Süreci bizzat takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın psiko-sosyal destek sürecini başlattık devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 52 hanenin zarar gördüğü konusunda bilgimiz var. Burada haneleri zarar gören ailelerimize özellikle hem psiko-sosyal hem de ekonomik destek vermek üzere köylerdeyiz. Devletimizin şefkat ve merhamet yüzünü sahada göstermeye çalışacağız. Devletimiz büyük. Ülkemiz büyük. Bu yaraları elbet saracağız. Devlet her zaman vatandaşının yanındadır. Bizler de bu felsefe ile hareket edeceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı