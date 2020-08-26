Son dakika! Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye personeline ateş açtılar: 1 yaralı
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Son dakika! Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye personeline ateş açtılar: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Kartal'da Yakacık mevkiinde kimliği belirsiz şahıslar ormanlık alanın yan tarafında bulunan elektrik panosundan kabloları çalarak yakması sonucu ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı.

26.08.2020 08:27 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:36

Kartal'da Yakacık mevkiinde kimliği belirsiz şahıslar ormanlık alanın yan tarafında bulunan elektrik panosundan kabloları çalarak yakması sonucu ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan erlerine ateş açan şahıslar ormanlık alanda kayıplara karıştı. Açılan ateş açılması sonucu yangına müdahale eden bir itfaiye eri hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kartal Yakacık mevkiinde ormanlık alanda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği berlisiz 2 kişi ormanlık alanın yan tarafında bulunan elektrik panosundan bakır kabloları alarak ormanlık alanda yakmaya çalıştı. Yakılan ateş ormana sıçrayarak küçük çaplı bir yangın oluştu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye erleri yangına müdahale ederken patlama sesi duydu. Durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis özel hareket ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonrası bir itfaiye personelini kurşunun sıyırması sonucu hafif yaralandı. Bölgeye gelen polis ekipleri kaçan 2 şahıs için ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması gerçekleştirdi. Olay yerine gelen, olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaparken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

PATLAMA SESİNDEN SONRA BİR ACI HİSSETTİM

Açılan ateş sonrası yaralan İtfaiye eri Yasin Öztürk, Yangına müdahale etmek için araçtan indikten sonra müdahale esnasında bir silah sesi duyduk. O anda bir acı hissettim. Başkada bir şey hatırlayamıyorum. Kim ateş açtı görmedik. Yangına tam müdahale ederken oldu. Üstümü çıkardığımda hafif bir şekilde yaralandığımı fark ettim" diye konuştu.

ORMANLIK ALANLARDA SÜREKLİ YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yangını itfaiye ekiplerine haber veren kafe işletmecisi Celil Eroğlu, Ormanlık alanda işletmemiz var. Akşamları böyle yangınlar işin devriye atıyoruz. Yangını gördük itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri müdahale ederken Ormanlık alandan ateş açıldı. Açılan ateş sonrası polis ekiplerine de haber verdik." diye konuştu.

(Aykut Zor/İHA)

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Son dakika! Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye personeline ateş açtılar: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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