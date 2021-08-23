Son dakika: Yalova'da feci kaza: Direğe çarpan otomobilde hayatını kaybetti
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Son dakika: Yalova'da feci kaza: Direğe çarpan otomobilde hayatını kaybetti

Son dakika: Yalova'da feci kaza: Direğe çarpan otomobilde hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptı. Kazada sürücünün yanında bulunan arkadaşı hayatını kaybetti.

Olay Poyraz Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Murat Satık (26) idaresindeki 34 EAJ 471 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Kazanın şiddetiyle sürücünün yanında oturan M.S otomobilden fırlayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye kaldırırken, M.S 'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.S.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morg'una kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - YALOVA

Son dakika: Yalova'da feci kaza: Direğe çarpan otomobilde hayatını kaybetti
Son dakika: Yalova'da feci kaza: Direğe çarpan otomobilde hayatını kaybetti
Son dakika: Yalova'da feci kaza: Direğe çarpan otomobilde hayatını kaybetti
Son dakika: Yalova'da feci kaza: Direğe çarpan otomobilde hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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