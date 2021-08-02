Son dakika! Yalova'da 1 Eylül'e kadar piknik ve mesire yerlerinde ateş yakmak yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Yalova'da 1 Eylül'e kadar piknik ve mesire yerlerinde ateş yakmak yasaklandı

Son dakika! Yalova'da 1 Eylül'e kadar piknik ve mesire yerlerinde ateş yakmak yasaklandı
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Yalova'da orman yangınlarına önlemek amacıyla piknik ve mesire yerlerinde mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmaya 1 Eylül'e kadar izin verilmeyecek.

Yalova'da orman yangınlarına önlemek amacıyla piknik ve mesire yerlerinde mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmaya 1 Eylül'e kadar izin verilmeyecek.

Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu Vali Muammer Erol Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili yeni kararlar alındı.

Kentteki tüm piknik ve mesire yerleri ile Delmece Yaylası Milli Parkı sınırları içindeki tüm alanlarda 1 Eylül'e kadar mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmak yasaklandı.

Toplantıda ayrıca ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasına izin verilmeyecek.

Komisyon ayrıca orman alanı civarındaki tesis ve sanayi kuruluşlarının da yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alması yönünde karara vardı.

Toplantıda her türlü patlayıcı, havai fişek, maytap ve benzeri yakıcı maddeleri kullanılmasına da yasak getirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Yıldız Tilbe Çağatay Akman
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Yalova'da 1 Eylül'e kadar piknik ve mesire yerlerinde ateş yakmak yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 18:06:04. #1.15#

title