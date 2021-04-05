Son dakika: Yahşihan yatırımcılara kapısını açtı
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Son dakika: Yahşihan yatırımcılara kapısını açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika: Yahşihan yatırımcılara kapısını açtı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede faaliyet gösteren inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede faaliyet gösteren inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz toplumun her kesimiyle, her iş kolundan vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Türkyılmaz, ilçede yatırım yapan yapı denetim firmaları, mimarlar ve müteahhitlerle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Toplantıya katılan yapı denetim firmaları, mimarlar ve müteahhitler Başkan Türkyılmaz'a sorularını iletip, karşılıklı soru cevap şeklinde görüşme yaptı. İnşaat sektörü ve imar konularını içeren toplantıda Başkan Türkyılmaz'a Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şansal ile İmar ve Şehircilik Müdürü Şahin Arslan eşlik etti.

"Yatırım yapacak herkese kapımız açık"

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Türkyılmaz, "Yahşihan ilçemiz gelişmekte olan gözde bir ilçe ve yüksek katlı binaların olduğu bir yer. Mevzuat çerçevesinde birbirimize destek olmamız gerekiyor. Şehrin gelişimi ve vizyonu açısından müteahhitlerimiz ve inşaat sektörü önemli bir mihenk taşı. Toplantı yapmamızın amacı varsa sıkıntıları dinleyip, istişareler yapmak. İlçemizde inşaat yatırımları yapan arkadaşlarımızın sorunları var ise, bunları dinledik ve notlar aldık. Bu sorunların çözümü, ilçemizde yatırım yapan arkadaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışacağız ancak tabi ki kurumumuzun haklarını da gözeteceğiz ve ona göre bir çözüm yolu bulacağız. Biz ilçemizde faaliyet gösteren herkesin sıkıntılarını gidermek için uğraşıyoruz, çözüm bulmaya çalışıyoruz. İlçemizde yatırım yapacak olan herkese kapımız sonuna kadar açıktır. İlçemizi modern bir ilçe yapma yolunda çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE

Son dakika: Yahşihan yatırımcılara kapısını açtı
Son dakika: Yahşihan yatırımcılara kapısını açtı
Son dakika: Yahşihan yatırımcılara kapısını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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