Son dakika! Yağışlarla birlikte Eğirdir Gölü su kotu 915,18 metreye yükseldi - Haberler
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Son dakika! Yağışlarla birlikte Eğirdir Gölü su kotu 915,18 metreye yükseldi

Son dakika! Yağışlarla birlikte Eğirdir Gölü su kotu 915,18 metreye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Isparta'da son günlerde artan yağışlarla Eğirdir Gölü biraz olsun nefes aldı.

Isparta'da son günlerde artan yağışlarla Eğirdir Gölü biraz olsun nefes aldı. Gölde, Aralık ayı başından bu yana su seviyesi 25 santim yükseldi.

Son günlerdeki yağışlar, Eğirdir Gölü'nü doldurmaya başladı. 4 Aralık 2021 tarihinde yapılan ölçümde 914,93 metre olarak görülen Eğdir Gölü'nün su kotu, 16 Ocak 2022 tarihinde yapılan ölçümde 915,18 metreye yükseldiği görüldü. EKOBİR Müdürü Süleyman Can, "Geçen yıla göre biraz daha iyi bir yükselişimiz var. Giderek geçen yılki seviyelere yaklaşıyoruz. Yağışlar bu şekilde devam ederse 915,70 metre seviyelerini yakalayabiliriz diye umuyorum" dedi.

(Emel Turan Kartal/ İHA)

Son dakika! Yağışlarla birlikte Eğirdir Gölü su kotu 915,18 metreye yükseldi

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Isparta, Eğirdir, Aralık, su, Güncel, Haber

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