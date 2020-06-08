Son Dakika: Virüs vakaların artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
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Son Dakika: Virüs vakaların artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu

Son dakika haberleri: Korona virüs (Covid-19) vakalarının artış gösterdiği Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer kasabasına giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

Son Dakika: Virüs vakaların artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
08.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:09

Korona virüs (Covid-19) vakalarının artış gösterdiği Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer kasabasına giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

İhsaniye ilçesi Döğer kasabasında Korona virüs vaka sayısı tırmanmaya başlamasının ardından İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Kasabaya yönelik Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan tedbir kararları kaymakamlık tarafından duyuruldu. Alınan tedbirler kapsamında, "Kasabada zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmayacak. Döğer'e giriş ve çıkışlar geçici olarak sınırlandırıldı. Sadece belirli istisnalar var. Öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerde yapılması gereken randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar gibi durumlar istisnalar arasında. Lokanta, restoran, pide fırını gibi işletmelerin faaliyeti geçici olarak durduruldu. Ekmek fırınları ve market ve bakkallar açık olacak. Berber ve kuaförler kapatıldı. Mahalle fırınları kapatıldı. Park ve bahçelerde oturmak, yürümek yasaklandı. Kasaba sınırları içerisinde piknik yapmak yasaklandı. Pazar yeri kurulmayacak. Onun yerine pazarcı esnafı ürünleri mahallede dolaştıracak vatandaş evinin önüne gelen esnaftan alışveriş yapabilecek. Kasabada bulunan sanayi sitesinin faaliyeti durduruldu. Döğer'de bulunan Doğanay Tekstil Atölyesi'nin faaliyeti durduruldu. İnşaatı devam eden tekstil fabrikasının inşaatı ise devam edecek" kararları alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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