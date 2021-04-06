Son dakika haberleri... Van Gogh'a ait "İlkbahar Bahçesi" tablosunu çaldığı iddia edilen şüpheliye gözaltı
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Son dakika haberleri... Van Gogh'a ait "İlkbahar Bahçesi" tablosunu çaldığı iddia edilen şüpheliye gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Van Gogh'a ait 'İlkbahar Bahçesi' tablosunu çaldığı iddia edilen şüpheliye gözaltı

Bir son dakika haberine göre ? Hollanda'nın Baarn kentinde Ünlü ressam Vincent Van Gogh ve Frans Hals'ın tablolarını çaldığı şüphesiyle 58 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

? Hollanda'nın Baarn kentinde Ünlü ressam Vincent Van Gogh ve Frans Hals'ın tablolarını çaldığı şüphesiyle 58 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam yakınlarındaki Laren şehrinde 58 yaşındaki bir şüpheli geçtiğimiz yıl Singer Müzesi'nde sergilenen, ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait "Spring Garden" (Bahar Bahçesi) adlı tabloyu çaldığı şüphesiyle gözaltına alındı.Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Laren Polis Merkezi olaya ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

MART 2020'DE MÜZEDEN ÇALINMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Mart ayında çalınan tablonun ardından Singer Laren Müzesi'nden yapılan açıklamada, Groningen Müzesi'nden sergilenmek üzere ödünç alınan, Van Gogh'a ait 1884 tarihli "İlkbahar Bahçesi" tablosunun çalındığı bildirilmişti. Tablo geçen yıl "Ruhun aynası" temalı sergi için Singer Laren Müzesi'ne getirilmiş ancak müze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ziyarete kapatılmıştı. Van Gogh'un Bahar Bahçesi, çalındığı dönemde tablonun sahibi Groninger Müzesi'nden ödünç alınarak Laren'deki Singer Müzesi'nde sergileniyordu. Franz Hals'in tablosu ise daha önce 1988 ve 2011 yılında iki defa çalınmıştı.

Son dakika haberleri... Van Gogh'a ait 'İlkbahar Bahçesi' tablosunu çaldığı iddia edilen şüpheliye gözaltı
Son dakika haberleri... Van Gogh'a ait 'İlkbahar Bahçesi' tablosunu çaldığı iddia edilen şüpheliye gözaltı
Son dakika haberleri... Van Gogh'a ait 'İlkbahar Bahçesi' tablosunu çaldığı iddia edilen şüpheliye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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