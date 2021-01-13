4 katlı binanın çatısından düşen iki kardeş feci şekilde can verdi

Van'da, uydu çanağını onarmak için bulundukları 4 katlı binanın çatısına çıkan iki kardeş, dengesini kaybederek düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki kardeş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Van'da meydana gelen korkunç olay, İpekyolu İlçesi Kevenli Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında yaşandı.

Yıldız Tekin (24) ile Cumali Tekin (21) kardeşler iddiaya göre uydu çanağını onarmak için bulundukları 4 katlı binanın çatısına çıktı. Uydu çanağını onardıkları sırada buzlanmanın meydana geldiği çatından iki kardeş dengesini kaybederek düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Binadan düşen Tekin kardeşler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 kardeş kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN