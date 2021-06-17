Son Dakika: Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı

Son dakika: HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapan Valilik, saldırganın eski bir sağlık çalışanı olduğunu bildirdi.

Saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz 1 kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Binanın camları kırıldı. Polis bölgeye giriş-çıkışları durdururken alana özel harekat polisleri sevk edildi.

TESLİM OLDU

Saldırganın vurduğu ve binada görevli güvenlik görevlisi olarak çalışan D.P. yaşamını yitirdi. Zanlı bir süre sonra ekiplere teslim oldu.