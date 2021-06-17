Son Dakika: Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı
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Son Dakika: Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapan Valilik, saldırganın eski bir sağlık çalışanı olduğunu bildirdi.

Saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz 1 kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Binanın camları kırıldı. Polis bölgeye giriş-çıkışları durdururken alana özel harekat polisleri sevk edildi.

TESLİM OLDU

Saldırganın vurduğu ve binada görevli güvenlik görevlisi olarak çalışan D.P. yaşamını yitirdi. Zanlı bir süre sonra ekiplere teslim oldu.

Son Dakika: Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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