Son Dakika: Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş (3) Son dakika haberleri: CENAZELER TESLİM ALINDIAdana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın (45), mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurarak, öldürdüğü annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ın (42) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarınca teslim alındı.

CENAZELER TESLİM ALINDI

Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın (45), mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurarak, öldürdüğü annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ın (42) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarınca teslim alındı. Adana Barosu'na kayıtlı avukat Altuğ Polat için eski adliye binasında tören düzenleneceği öğrenildi. Törenin ardından Altuğ Polat ile anne İkbal Polat'ın cenazelerinin saat 15.30'da Tarsus Hacı Hamzalı köyündeki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA