Son dakika! Vali Işık yangın çıkan çiftlikte incelemelerde bulundu
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Son dakika! Vali Işık yangın çıkan çiftlikte incelemelerde bulundu

Son dakika! Vali Işık yangın çıkan çiftlikte incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesinde yangın çıkan bir fabrikaya ait büyükbaş hayvan çiftliğinde incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesinde yangın çıkan bir fabrikaya ait büyükbaş hayvan çiftliğinde incelemelerde bulundu.

Sabaha karşı Golda Fabrikası içerisinde yer alan çiftlikteki saman balyalarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangına Karaman, Konya ve Kazımkarabekir itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşların ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında yüzlerce saman balyası kül oldu. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangının ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da çiftliğe giderek incelemelerde bulundu. Vali Işık, halen soğutma çalışmalarının devam ettiği çiftlikte yetkililerden bilgi aldı. - KARAMAN

Son dakika! Vali Işık yangın çıkan çiftlikte incelemelerde bulundu
Son dakika! Vali Işık yangın çıkan çiftlikte incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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