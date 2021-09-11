Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun - Haberler
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Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizin "Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın" olduğunu belirterek, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, kurallar çok gerekli." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28-3 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.

Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı

VAKA SAYISININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL AYDIN

Haftalık haritada en fazla vaka sayısı 653,10 ile yine Rize'de olduğu görüldü. Rize'yi 507,87 ile Bayburt ve 424,84 ile Aksaray takip etti.413,87 ile Kayseri4'üncü;402,84 ile de Konya 5. sıraya yerleşti. Vaka sayısının en düşük olduğu il ise Aydın oldu.

"NİHAİ ÇÖZÜM AŞI"

Son 1 haftada vaka sayısı bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz, "Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli." dedi.

Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı

Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.
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Haber: Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun - Haberler
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