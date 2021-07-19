Son dakika! Uzmanlardan, "yaz aylarında görülen enfeksiyonlara karşı Anadolu propolisi tüketin" önerisi

Son dakika haberleri... Uzmanlar, yaz aylarında sıklıkla görülen enfeksiyonlara karşı Anadolu propolisinin tüketilmesini, tatile giderken bu propolislerden götürülmesini öneriyor.

Uzmanlar, yaz aylarında sıklıkla görülen enfeksiyonlara karşı Anadolu propolisinin tüketilmesini, tatile giderken bu propolislerden götürülmesini öneriyor.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uzman Dr. Ender Saraç, enfeksiyonların sıklıkla yaşandığı yaz mevsiminde bağışıklık desteği olarak Anadolu propolisinin tüketilmesini önerdi.

Yaz mevsiminde havuz ve denize sık girilmesiyle birlikte sindirim sistemi, dış kulak yolu, solunum yolu, göz, idrar yolu ve deri enfeksiyonlarının görülebildiğini kaydeden Saraç, sinüzit ve mantarla karşılaşılabildiğini belirtti

Saraç, bu enfeksiyonlardan korunmak adına yapılabilecekler arasında hem vücut temizliğini korumak hem de düzenli doğal bağışıklık desteği almak gerektiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunların yanı sıra güneş yanıkları ve lekelenmeler de sık sık yaşanıyor. Benim önerim bu noktada güneş kremi ve gıda desteği alırken propolis içerikli doğal formülleri tercih etmeniz. Bilimsel çalışmalar; propolisin yüksek antioksidan içeriğine bağlı olarak bakteriyel, mantar ve viral enfeksiyonları baskılayıcı etki gösterdiği yönünde. Ben doğru teknoloji ve uzmanlar tarafından üretilen Anadolu propolisini öneriyorum. Beyan edilen etiket içeriğine ve etkinliğe sahip saf Anadolu propolisini düzenli olarak günlük 20-80 damla arasında tüketerek sağlığınızı destekleyebilirsiniz."

Dr. Ender Saraç, İtalya'da yapılan araştırma sonucunda propolisin bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda boğaz spreyi içeriğinde yararlanılabilecek bir destek olduğunun belirtildiğini bildirdi.

"Araştırmalar, bağışıklığı etkileyen birçok durumda faydalı olduğunu gösteriyor"

Gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin, düzenli kullanımında yüksek fenolik ve flavonoid içeriği sayesinde olumlu sağlık faydaları görülen doğal bir arı ürünü ve gıda desteği olduğunu belirtti.

İyi kalitede ve doğru teknolojiyle özütlenen Anadolu propolisinin içeriğinde en az 15 farklı polifenol bileşen bulunduğunu kaydeden Samancı, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu bileşenler antioksidan, antienflamatuvar, antiviral ve antibakteriyel etki göstererek sağlığımızı desteklemektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar, propolisin enfeksiyonel hastalıklar, sindirim sistemi hastalıkları ve cilt hastalıkları başta olmak üzere bağışıklığı etkileyen birçok durumda faydalı olduğunu ayrıca cilt sağlığını da olumlu etkilediğini gösteriyor. Son araştırmalar gösteriyor ki propolis cilt hasarı, yara ve kırışıklıklar üzerinde de destekleyici etkileri mevcut. Propolis, dokularda birikimi zararlı olan serbest radikallerin temizlenmesini sağlayarak güneşin zararlı ışınlarına bağlı cilt yaşlanması ve doğal yaşlanma sürecinin önüne geçmeye destek olur."

Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin hem beslenmeye hem de vücudun bariyeri olan cilde faydalarının çok yüksek olduğunu belirtti.

Bu faydaların görebilmesi için propolisin doğru özütlenmesi ve tüketiciye sunulması gerektiğini vurgulayan Samancı, "Önerim patentli teknoloji ile özütlenen saf Anadolu propolisinin destek olarak kullanılması olacaktır. Sözleşmeli arıcılık modeli ile üretilen, gerekli sertifikasyonlara sahip ürünlerin tüketilmesidir. Doğal cilt bakım ürünleri ve güneşten koruyucu kremlerden de faydalanabilirsiniz. Bu formüllerin özellikle kimyasal filtre yerine doğal mineral filtreye sahip olmasına dikkat edilmelidir. Burada da formüllerin kimyasal madde içermemesi ve temiz içeriklere sahip olması çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan