Son dakika... Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden bıçaklayan eski eşi adliyede
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Son dakika... Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden bıçaklayan eski eşi adliyede

Son dakika... Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden bıçaklayan eski eşi adliyede
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KAYSERİ'de, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ı (35) uzaklaştırma kararına rağmen işlettiği kuaföre gelip, 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan U., adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ı (35) uzaklaştırma kararına rağmen işlettiği kuaföre gelip, 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan U., adliyeye sevk edildi. Atay'ın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. 

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda elektrikçilik yapan Ramazan U., 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ın işlettiği kuaföre geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ramazan U., Atay ile çocuklarını görme meselesinden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Ramazan U., belinden çıkardığı bıçağı Atay'ın vücudunun 7 yerine sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihan Atay, sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan U. ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Gözaltına alınan Ramazan U., emniyetteki ifadesinde, eski eşiyle çocuklarını görme meselesinden tartıştıklarını, bu nedenle bıçakladığını söyledi. Ramazan U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  

Nihan Atay'ın ise hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. 

Son dakika... Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden bıçaklayan eski eşi adliyede
Son dakika... Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden bıçaklayan eski eşi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

Eski eşini 7 yerinden bıçakladı, başına gelip pişkince 'Seni bir dahaki sefer öldüreceğim' dedi
Eski eşini 7 yerinden bıçakladı, başına gelip pişkince "Seni bir dahaki sefer öldüreceğim" dedi
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Son dakika... Uzaklaştırma kararına rağmen Nihan'ı 7 yerinden bıçaklayan eski eşi adliyede - Haberler
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