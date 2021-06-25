Son Dakika | Uygulama noktasında hareketli dakikalar... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polise direnince karakola böyle götürüldüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Uygulama noktasında hareketli dakikalar... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polise direnince karakola böyle götürüldüler

İhlas Haber Ajansı / Azim Çelik - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Uygulama noktasında hareketli dakikalar.

Uygulama noktasında hareketli dakikalar... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polise direnince karakola böyle götürüldüler

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi şehir merkezinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve çevreye rahatsızlık veren iki şahıs uygulama noktasında polis ekiplerine direnince kelepçelenerek karakola götürüldü. Şahıslara; çevreye rahatsızlık verme, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme ve trafik yönünden idari işlem uygulandı.

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yeni Camii mevkiinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile bulvar üzerinde polis ekiplerince kurulan uygulama noktasına gelen bir otomobil rutin kontroller için durduruldu. Sokağa çıkma izinleri olmayan ve çevreyi rahatsız ettikleri iddia edilen şahıslar ekiplerce araçtan indirilmek istenildi. Araçtan inmemek için direnen şahıslar, polis ekiplerine güçlük çıkarttı. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyen iki şahıs ters kelepçe ile etkisiz hale getirilerek karakola götürüldü. O anlar ise, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ekiplerin, araçlarından indirildiklerinde de kendilerine direnen şahısları ters kelepçe ile etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Öte yandan, şahıslara; çevreye rahatsızlık verme, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve trafik yönünden de idari işlemler uygulandığı öğrenildi.

Son Dakika | Uygulama noktasında hareketli dakikalar... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polise direnince karakola böyle götürüldüler
Son Dakika | Uygulama noktasında hareketli dakikalar... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polise direnince karakola böyle götürüldüler
Son Dakika | Uygulama noktasında hareketli dakikalar... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polise direnince karakola böyle götürüldüler
Son Dakika | Uygulama noktasında hareketli dakikalar... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polise direnince karakola böyle götürüldüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Azim Çelik

Hasta numarası yapan şahıs, olayın kontrolden çıktığını fark edince çareyi intihara girişmekte buldu
Hasta numarası yapan şahıs, olayın kontrolden çıktığını fark edince çareyi intihara girişmekte buldu
3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasından tuhaf savunma! İkisi de farklı konuştu
3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasından tuhaf savunma! İkisi de farklı konuştu
4 şahıs, bilgisayar mühendisini Bitcoin hesabındaki para için kaçırdı
4 şahıs, bilgisayar mühendisini Bitcoin hesabındaki para için kaçırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Brad Pitt Seda Sayan Tolga Yüce
Spor Ali Koç Mert Müldür Fatih Terim Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Uygulama noktasında hareketli dakikalar... Kısıtlamayı ihlal ettiler, polise direnince karakola böyle götürüldüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 22:19:53. #1.15#

title