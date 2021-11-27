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Son Dakika | Üst geçitten atladı, kazaya neden oldu

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İZMİT'te, D-100 karayolu üzerindeki üst geçitten atlayan Mustafa Ü. (21) hayatını kaybetti.

KOCAELİ (DHA) - D-100 karayolu İzmit Halkevi mevkisinde bugün saat 07.30 sıralarında üst geçide çıkan Mustafa Ü., kendisini aşağı bıraktı.

KAZAYA NEDEN OLDU

Bu sırada yoldan geçen tırın şoförü Turan Keskin, Mustafa Ü.'ye çarpmamak için aniden fren yaptı. Arkadan gelen, sürücüsü öğrenilemeyen kamyon ise tıra çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100 KARAYOLU TRAFİĞE

Gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Son Dakika | Üst geçitten atladı, kazaya neden oldu

Son Dakika | Üst geçitten atladı, kazaya neden oldu

Son Dakika | Üst geçitten atladı, kazaya neden oldu

Son Dakika | Üst geçitten atladı, kazaya neden oldu

Son Dakika | Üst geçitten atladı, kazaya neden oldu

Son Dakika | Üst geçitten atladı, kazaya neden oldu

Son Dakika | Üst geçitten atladı, kazaya neden oldu

Son Dakika | Üst geçitten atladı, kazaya neden oldu

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