Son dakika! Uşak'ta evde ölü bulunan kişinin vücudunda kesici alet yaraları tespit edildi
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Son dakika! Uşak'ta evde ölü bulunan kişinin vücudunda kesici alet yaraları tespit edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan yaşlı adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kesici aletle yaraları tespit edildi.

03.09.2020 02:47 | Son Güncelleme: 03.09.2020 02:52

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan yaşlı adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kesici aletle yaraları tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Azizler köyü sakinlerinden M.Y, yemek vermek için yalnız yaşayan komşusu İbrahim Kaynak'ın (76) evine gitti. Kaynak'ın evinin pencere camlarının kırık olduğunu ve içeriden ses gelmediğini fark eden M.Y, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri Kaynak'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemede, evde bir boğuşma yaşandığı ve Kaynak'ın vücudunun çeşitli noktalarında kesici aletle oluşan yaralar olduğu tespit edildi.

Kaynak'ın cenazesi incelenmesinin ardından Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Son dakika! Uşak'ta evde ölü bulunan kişinin vücudunda kesici alet yaraları tespit edildi

Kaynak: AA

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