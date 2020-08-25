Son dakika! Urla'da otluk alanda yangın çıktı
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Son dakika! Urla'da otluk alanda yangın çıktı

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Urla ilçesinde çıkan ot yangınına ekipler müdahale ediyor.

25.08.2020 01:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 01:09

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan ot yangınına ekipler müdahale ediyor.

İskele Mahallesi Yıldıztepe Şehitliği yakınındaki otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve belediye araçları sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika! Urla'da otluk alanda yangın çıktı

Kaynak: AA

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