Son dakika: Ürgüp'te köpek katliamı... Ağızları ve ayaklarından bağlanmış 9 köpek bulundu

Ürgüp'te köpek katliamı... Ağızları ve ayaklarından bağlanmış 9 köpek bulundu

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde 9 köpek ayakları bağlı bir şekilde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde köy çöplüğünde 9 köpeğin ayakları birbirine bağlı bir şekilde ölü olarak bulundu. Hayvan severler tarafından köpeklere yapılan işkenceler hakkında Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulurken köpeklerin o hallerini çeken vatandaşların ise ağlamaları dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi Sevinç Dörtkol, Sofular köyünde bir katliama şahit olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz dedi. Dörtkol, " Dün akşam orada yaşadığımız vahşet çok içler acısıydı ve anlatabilecek gibi değildi. Biz ihbar üzerine gittik. Ama bu tarz manzara ile karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Gençler bize haber verdi. Hatta burada bulunan gençler bu olayın yeni olmadığını daha öncesinden de bu tarz katliamlar yapıldığını belirttiler. Bir hafta kadar öncede 7 tane dün akşam ise 9 tane ölmüş köpek saydık. Yani nereden baksanız 2 hafta içerisinde 15 köpek katliamından bahsediliyor. Tabi bunlar bizim tespit edebildiklerimiz. Burada bulunan köpekler ayaklarından bağlanmışlardı. Hatta iplerle birbirlerine bağlıydı. Ağızları bağlıydı. Biz bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. İnşallah yapan tespit edilip gerekli cezayı alacaklar diye umut ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN