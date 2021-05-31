Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak
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Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, uzun süreden bu yana uzaktan eğitim veren üniversitelerle ilgili olumlu gelişmeyi de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme adımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları arasında en çok merak edilen detaylardan biri de üniversitelerin açılıp açılmayacağıydı.

1 Haziran'dan itibaren başlayacak normalleşme adımları kapsamında, üniversitelerle ilgili de bilgilendirmede bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 13 Eylül'den itibaren akademik takvimlerine devam edeceğini belirterek, "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır" dedi.

16 MART 2020'DE KAPATILMIŞTI

Türkiye'de eğitim veren üniversiteler, salgının etkisini göstermeye başladığı 16 Mart tarihinden itibaren önce 3 hafta olmak üzere kapatılmıştı. Daha sonra koronavirüs salgınının etkisini artırmasıyla birlikte, üniversitelerin de uzaktan eğitime geçmesine kararlaştırıldı. Milyonlarca üniversite öğrencisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararla bir nebze de olsa rahatlamış oldu.

Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak
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