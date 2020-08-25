Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Bakan Koca'nın açıkladığı 25 Ağustos tarihinde açıklanan koronavirüs verilerine göre; 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 163'e yükseldi. Vaka sayısı ise 1502 artarak 261 bin 194'e yükseldi.

25.08.2020 19:36 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 25 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1502 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 24 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 163'e, toplam vaka sayısı ise 261 bin 194'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 811 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 811 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 238 bin 795'e yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, ağır hasta sayısı 811, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi

"SONUNDA YENİLEN VİRÜS OLACAK"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (4)
ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR.: Elbette yenilen virüs olacak Amma olan bize olacak.
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AYDEMİR: bakan ne yapsın adamlar eşek kardeşim yapmayın denilen etmeyin denilen herşeyi yapılıyor ayıptır ta devlete bu kadar yük bu zahmet ayıptır ya azıcık laf dinleyin düğününüz batsın kınanız batsın taziyeniz batsın gezmeniz batsın ya
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BÜŞRA: Benim ilgimi çeken Korona istatistikleri değil. Benim herkesin görmesini istediğim istatistikler: Son 3-4 yılın öncesiyle mukayeseli başarılı ve başarısız intihar girişimleri ve diğer bir istatistik de çalıştığı işten çok memnun olan asgari ücretliler ve işe ihtiyacı olduğu halde iş beğenmeyenler ve çalışmama gerekçeleri üzerine istatistikler. Mümkünse araştırmayı TUİK yapmamış olsun, daha güvenilir kuruluşlar bilgilendirsin bizi.
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