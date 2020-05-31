Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük vaka ve ölüm sayısı her geçen gün azalıyor. 31 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre 25 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 4540 oldu. 839 kişide ise vaka görülmesiyle toplam vaka sayısı 163 bin 942'ye çıktı.

31.05.2020 20:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu kişisel Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 25 hasta hayatını kaybetti. 35 bin 600 test yapılırken, 839 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 540'a, toplam vaka sayısı ise 163 bin 942'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 121 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 989 hasta daha taburcu olurken, toplam iyileşen hasta sayısı 127 bin 973'e ulaştı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 648'e, solunum cihazına bağlı (entübe) hasta sayısı 287'ye düştü.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi

"DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi

Güncel Manşet

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