Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sel bölgesine takviye ekip

Son dakika haberler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sel bölgesine takviye ekip Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Bartın ve Kastamonu'ya takviye ekipler ile desteğini sürdürüyor.