Son dakika: Ulaş'ta yaylımdayken dereye düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika: Ulaş'ta yaylımdayken dereye düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika: Ulaş'ta yaylımdayken dereye düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Sivas'ın Ulaş ilçesinde dereye düşen inek, belediye itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 6 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde dereye düşen inek, belediye itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 6 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı.

Yenikarahisar Mahallesi Çetindere mevkisindeki dağ yamacında yaylımda olan inek, dengesini kaybederek yaklaşık 60 metre aşağı yuvarlandı.

Uzun süre haber alamadığı için aramaya çıktığı ineğinin mahsur kaldığını gören Seyit Kara, Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler, kepçenin açtığı yoldan ineğe ulaştı.

İnek, mahsur kaldığı yerden yaklaşık 6 saatlik çalışmanın sonunda kepçenin halatına bağlanılarak kurtarıldı.

İneğin sahibi Seyit Kara, ekiplere teşekkür etti.

Son dakika: Ulaş'ta yaylımdayken dereye düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika: Ulaş'ta yaylımdayken dereye düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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