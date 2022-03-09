Son Dakika | Ukraynalı keskin nişancı Olena: İki ülkenin savaş halinde olduğu bir Üçüncü Dünya Savaşı var

2014 yılında, Rusya- Ukrayna savaşı başladığında, o zamanlar Donbass'ta olan cephede görev yapan ve üç buçuk yıl (2014-2017) gönüllü birliklerde keskin nişancı olarak savaşan Kievli Olena, DHA'ya konuştu: "Tüm planlarım ve milyonlarca yurttaşımın planları Putin tarafından engellendi. Savaş evlerine kadar geldiğinde birçok barışçıl sivil kadın ve erkek orduya ve savunma birliklerine katıldı. İnsanlar çok öfkeli ve düşmanı çıplak elleriyle yok etmeye hazırlar. Artık sadece iki ülkenin savaş halinde olduğu bir Üçüncü Dünya Savaşı var. Rusya tüm medeni dünyaya karşı, Ukrayna tüm medeni dünya için savaşıyor."

Rusya'nın Şubat 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle çıkan savaşta göreve başlayan Kievli Olena, gönüllü olarak katıldığı birliklerde keskin nişancı olarak görev yaptı. Olena, 2018'de Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptı. 2020'de terhis olduktan sonra sivil hayata dönerek ailesine vakit ayırmaya karar verdi. Ancak 24 Şubat'ta başlayan savaş, Olena'nın bu planlarını ertelemesine neden oldu.

Olena, tüm erkek ve kadınlara seslenerek, "Herkese hitap etmek istiyorum. Hem erkekler hem de kadınlar. Lütfen artık sadece kendimizi değil, tüm dünyayı nükleer düğmeye sahip çılgın manyaktan koruduğumuzun farkına varın. Biz kazanacağız, ama lütfen bizimle omuz omuza durun. Ukrayna'ya daha fazla silah verin, daha fazla Rus karşıtı yaptırım uygulayın, mültecilerimize yardım edin. Bize inanın, bizimle olun. Birlikte kazanacağız" diye konuştu.