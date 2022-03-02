Ukrayna'nın Jitomir kentine füzeli saldırı: 4 ölü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7. gününde devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 140 kilometre mesafede bulunan Jitomir kentinde 95. Tugay Üssü civarını "Kalibre" seyir füzesiyle hedef aldı. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko, yaptığı açıklamada saldırının ardından askeri üssün çevresindeki evlerde yangın çıktığını belirtti. Geraşenko saldırıda 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Kente yönelik saldırıda bir doğum hastanesinin de camları kırıldı.

RUSYA KİEV'DEKİ TV KULESİNİ VURDULAR: 5 ÖLÜ, 5 YARALI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın "Kiev halkı iletişim kulelerinden uzak dursun" açıklamasından hemen sonra Rusya, başkent Kiev'deki televizyon kulesini hedef aldı. Baz istasyonları, televizyon ve radyo vericilerinin yanı sıra internet ve teknolojik altyapıların bulunduğu televizyon kulesine düzenlenen saldırı sonrası bölgedeki siviller panik kaçmaya başladı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

HARKOV'DA BOMBALAMALAR DEVAM EDİYOR

Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombardımana tutuluyor. Harkov Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı." dedi.