Son Dakika: Ukrayna gerginliğiyle ilgili konuşan Biden'dan Rusya'ya gözdağı! Sert mesajını Kırım üzerinden verdi

Abd Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Rusya- Ukrayna gerginliğine ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gözdağı veren Biden, Rusya halkıyla bir sorunları olmadığını vurguladı.

DİYALOG MESAJI

Rusya'ya karşı hem savaş hem de diplomasiye açık olduklarını vurgulayan Biden, " Ukrayna'daki bütün Amerikalıların ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunuyoruz. Diplomatik çözüm ihtimali olduğu sürece insanların ızdırap çekmesini engellemek için diplomatik çalışmalara devam edeceğiz. Putin'e üst düzey diyaloğa hazır olduğumuzu söyledim. Durumun ne kadar ciddi olduğunun altını çizdik. ABD ve NATO Rusya'ya bir tehdit değildir. Rus vatandaşlarına sesleniyorum: Biz sizin düşmanınız değiliz." diye konuştu.

"UZUN VADELİ YAPTIRIMLARLA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Rusya'nın çekilmeye başladığı iddialarına da değinen Biden, "Rusya önümüzdeki günlerde saldırıda bulunursa insanların üzerinde yaratacağı ızdırap büyüktür. Dünya Rusya'nın gereksiz ölüm seçtiğini unutmayacaktır. Rus askerlerinin çekilmesini henüz doğrulamadık. Rusya ile çatışmak istemiyoruz açık konuşayım. Rusya kritik alt yapı merkezlerini hedef alırsa buna yanıt veririz. Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacak. İşgale uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz. ABD, NATO'nun toprak bütünlüğünü korumak için her şeyi yapacak. Rusya Ukrayna'yı işgal edecek olursa ülkeler tepki vermekte gecikmeyecektir. Batı Ukrayna krizinde birleşti." ifadelerini kullandı.

"İŞGAL DURUMUNDA KUZEY AKIM-2 GERÇEKLEŞMEYECEK"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

KIRIM İTİRAFI

Rusya'nın Kırım'ı işgaline sessiz kaldıklarını itiraf eden Biden, bu hatayı tekrarlamayacaklarını belirterek, "Müttefiklerimiz güçlü yaptırımlar uygulamaya hazır, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgali sırasında bunu yapmaktan kaçındık" şeklinde konuştu.