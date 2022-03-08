Son Dakika: Zelenski'den Kırım ve Donbas'ın tanınmasıyla ilgili soruya çarpıcı yanıt: Bunu tartışabiliriz

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 13. güne girilirken, bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya'nın işgaline karşı direnen Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'nın tanıdığı Donbas bölgesi ve daha önceden özerk halini alan Kırım'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Zelenski, ABC kanalına verdiği demeçte Kırım, Donbas ve Luhansk'ın tanınmasına ilişkin soruyu, "Bunu tartışabiliriz" sözleriyle yanıtladı.

"UZLAŞMA BULABİLİRİZ"

Bölgelerin geleceği konusunda uzlaşmaya varılabileceğini belirten Zelenski, "Geçici olarak işgal edilmiş bölgelere ve Rusya dışında kimse tarafından tanınmayan bu sözde cumhuriyetlere ilişkin konuları tartışabileceğimizi, bu bölgelerin geleceği konusunda uzlaşma bulabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN NASIL YAŞAYACAKLARI"

Zelenski, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Benim için en önemlisi, Ukrayna'nın parçası olmak isteyen insanların bu bölgelerde nasıl yaşayacağıdır. Ukrayna'daki onları kim kabul etmeyecek isteyecek? Bu nedenle konu, sadece tanımaktan çok daha karmaşık."