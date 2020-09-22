Ukrayna'da 2 yaşındaki bebek doğum gününde köpeklerin saldırısına uğradı
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Ukrayna'da 2 yaşındaki bebek doğum gününde köpeklerin saldırısına uğradı

Son dakika haberine göre Ukrayna'da 2 yaşındaki Yegor adlı bebek doğum gününde iki Alman kurdu tarafından uğradığı saldırıda cinsel organı parçalandı.

Ukrayna'da 2 yaşındaki bebek doğum gününde köpeklerin saldırısına uğradı
22.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:53

Olay, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Selydove şehrinde meydana geldi. Yegor, ikinci yaş günü kutlamasında ailesinin misafirlerle ilgilenmesini fırsat bilerek, evden kaçtığı ifade edildi. Evden kaçan iki yaşındaki bebeğin dışarıdaki iki Alman kurdu tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi. Yegor'un evde olmadığını fark eden ailenin panik halde dışarıya çıktığı kaydedildi. Yegor'u, kanlar içerisinde yeterken bulan aile, minik bebeğin cinsel organlarının ve sol bacağındaki uyluk atardamarının parçalandığını öğrendi.

5 SAATLİK OPERASYON

Ağır yaralanan Yegor, tedavisi için askeri helikopterle Dnipro şehrine sevk edildi. Hastane yetkilileri Yegor'un sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, saldırı sonucunda Yegor'un kan damarlarının, mesanesinin ve bağırsaklarının hasar aldığı belirtildi. Sağlık ekiplerin minik bebeğin organlarının kurtularılması için 5 saatlik operasyon gerçekleştirildiğini kaydederek, " Küçük Yegor yoğun bakımda durumu kritik. Yaşam mücadelesi veriyor" dedi.Öte yandan, oalyla ilgili soruşturma başlatıldığı, Yegor'un ailesinin ihmal nedeniyle suçlu bulunması halinde 3'er yıl hapis cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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