Son dakika! Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: İşgalci ordular ülkemize girmeye başladı
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Son dakika! Dünya, Rusya ile Ukrayna arasında çıkabilecek olası bir savaşa kilitlenirken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rusya'nın işgalci ordularını Ukrayna topraklarına göndermeye başladığını belirten Bodnar, "Diplomasi işe yaramazsa yaptırım olmalı. Yaptırımları memnuniyetle karşılıyoruz. AB'nin yaptırımları son derece önemli" dedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusya ile sınır bölgesinde ve ülkenin doğusunda yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bodnar, Rusya'nın Minsk Anlaşmasını ihlal ederek işgal girişimini başlattığını açıkladı.
Rusya'nın 4 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini belirten Bodnar, sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir zaiyat yaşanmadığını açıkladı.
Bodnar ayrıca Rusya'nın sınır etrafındaki askeri hazırlıklarını artırarak işgali artırarak farklı rotalar üzerinden askeri operasyon başlatabileceğini söyledi.
Bodnar ayrıca girişimler ile ilgili de "Diplomasi işe yaramazsa yaptırım olmalı. Yaptırımları memnuniyetle karşılıyoruz. AB'nin yaptırımları son derece önemli." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Bodnar, şunları söyledi:
"Savaş ihtimali hala var. Biz savaş istemiyoruz, Biz savaşı önlemek için çaba sarf ediyoruz. Ancak şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak. Savaşa körükle giden hükümetini Rus halkı yargılayacak. Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak. Ukraynalılar kendi ülkelerini savunmaya hazır. İşgalci ve saldırgan devletin şunu anlaması gerekiyor, Ukrayna işgali o kadar kolay olmayacak."
Batılı ülkelerin açıkladığı yaptırımları olumlu karşıladıklarını dile getiren Bodnar, "Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilecektir." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Bodnar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifiyle ilgili olumlu görüşe sahip olduklarını belirtirken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucuk teklifini destekliyoruz. Savaşı Türkiye de dahil olmak üzere herkese zarar getirecek. Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile ticari ilişkileri var." dedi.