Son dakika! Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: İşgalci ordular ülkemize girmeye başladı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusya ile sınır bölgesinde ve ülkenin doğusunda yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bodnar, Rusya'nın Minsk Anlaşmasını ihlal ederek işgal girişimini başlattığını açıkladı.

"ÇATIŞMALARDA BİR ZAİYAT YAŞANMADI"

Rusya'nın 4 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini belirten Bodnar, sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir zaiyat yaşanmadığını açıkladı.

"FARKLI ROTALAR ÜZERİNDEN ASKERİ OPERASYON BAŞLATILABİLİR"

Bodnar ayrıca Rusya'nın sınır etrafındaki askeri hazırlıklarını artırarak işgali artırarak farklı rotalar üzerinden askeri operasyon başlatabileceğini söyledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar.

"DİPLOMASİ İŞE YARAMAZSA YAPTIRIM OLMALI"

Bodnar ayrıca girişimler ile ilgili de "Diplomasi işe yaramazsa yaptırım olmalı. Yaptırımları memnuniyetle karşılıyoruz. AB'nin yaptırımları son derece önemli." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ İHTİMALİ HALA VAR AMA BİZ SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Bodnar, şunları söyledi:

"Savaş ihtimali hala var. Biz savaş istemiyoruz, Biz savaşı önlemek için çaba sarf ediyoruz. Ancak şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak. Savaşa körükle giden hükümetini Rus halkı yargılayacak. Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak. Ukraynalılar kendi ülkelerini savunmaya hazır. İşgalci ve saldırgan devletin şunu anlaması gerekiyor, Ukrayna işgali o kadar kolay olmayacak."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARABACULUK TEKLİFİNİ DESTEKLİYORUZ"

Batılı ülkelerin açıkladığı yaptırımları olumlu karşıladıklarını dile getiren Bodnar, "Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilecektir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bodnar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifiyle ilgili olumlu görüşe sahip olduklarını belirtirken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucuk teklifini destekliyoruz. Savaşı Türkiye de dahil olmak üzere herkese zarar getirecek. Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile ticari ilişkileri var." dedi.