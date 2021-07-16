Son Dakika: TYT sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS-TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu tüm öğrenciler için merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 üniversite tercihleri için kılavuz yayımlandı. Tercih kılavuzu ile birlikte gözler sınav sonuçlarına çevrildi. YKS oturumlarına katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT sonuçları açıklandı mı?

Son Dakika: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu tüm öğrenciler için merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 üniversite tercihleri için kılavuz yayımlandı. Tercih kılavuzu ile birlikte gözler sınav sonuçlarına çevrildi. YKS oturumlarına katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?TYT sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS-TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: TYT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimine göre, 2021 YKS TYT AYT ve YDT oturumlarının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

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