Tuzla'da Yayılan Gaz Kokusunun Nedeni Belli Oldu: Kimyasal!

Tuzla'da bazı mahallelerde genizleri yakan koku paniğe neden oldu. Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa'dan, İGDAŞ'dan peşpeşe açıklamalar geldi

Konuyla ilgili son açıklama ise İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi.

İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır" dedi.

DHA'nın haberine göre; açıklamada, "Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa'nın Twitter hesabından, "Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir" denildi.

HASTANELERE AKIN ETTİLER

Koku nedeniyle birçok kişi hastanelere akın etti. Hastanelere akın eden vatandaşların maske taktıkları görüldü. Koku devam ederken ekiplerin kokunun kaynağını çözmeye çalışmaları devam ediyor.

"KİMYASAL KOKUNUN DOĞALGAZLA İLGİSİ YOK"

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesi'nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Tuzla birçok mahallesinde hissedilen ağır kokuya ilişkin Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada da; "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.