Son Dakika: Türksat 5A haberleşme uydusu 2 Ekim'de teslim alınacak, 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak
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Son Dakika: Türksat 5A haberleşme uydusu 2 Ekim'de teslim alınacak, 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A haberleşme uydusunun 2 Ekim'de teslim alınacağını ve 30 Kasım'da uzaya fırlatılacağını açıkladı. Türkiye'nin bu yeni uydusunu yaptığı çılgın projelerle adından sıkça söz ettiren Elon Musk'un firması SpaceX uzaya gönderecek.

16.09.2020 10:38 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:00

Türkiye'nin teknoloji hamlesinde yeni ve kritik bir eşik daha ilerleyen günlerde geçilecek. Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da uzaya gönderilecek. Bu uydumuzu Elon Musk'ın şirketi SpaceX uzaya fırlatacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusunun yıl sonunda SpaceX tarafından uzaya gönderileceğini" bildirdi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından yaptırılan uydunun 31 derece doğu lokasyonuna atılacağını söyledi.

KAPSAMA ALANI ARTACAK

Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan kapsama alanına da sahip olunacağını bildiren Koç, "Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusu, yıl sonunda SpaceX tarafından uzaya gönderilecek." dedi.

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Son Dakika: Türksat 5A haberleşme uydusu 2 Ekim'de teslim alınacak, 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak

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Haber Yorumları (2)
YERLİ VE MİLLİ UYDU NEREDE: kaç milyon dolar harcadınız nerede yerli ve milli uydular? laf var icraat yok. . 18 yıldır her seçim dönemi yerli uydu yapacağız yerli tank yapacağız yerli uçak yapacağız yerli uçak gemisi yapacağız yapacağız d ayapacağız. . hani neredeler. . . bir uçan iha lar tebrik ederim emeği geçenleri. . . . yollara pahalı asfalt dökmekten viyadük yapmaktan başka ne var ortada. . inşaat ev toki kredi banka borç döngüdü var yalanmıyı. nohut mercimek buğday et dışardan çiftçiler bitti hayvancılık mafiş.
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SİNAN: aa abd güdümünde çalışan abd firması mıymış hımm keşke abdli olduğunu okuyucudan gizleseydiniz
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