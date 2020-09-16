Son Dakika: Türksat 5A haberleşme uydusu 2 Ekim'de teslim alınacak, 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A haberleşme uydusunun 2 Ekim'de teslim alınacağını ve 30 Kasım'da uzaya fırlatılacağını açıkladı. Türkiye'nin bu yeni uydusunu yaptığı çılgın projelerle adından sıkça söz ettiren Elon Musk'un firması SpaceX uzaya gönderecek.

Türkiye'nin teknoloji hamlesinde yeni ve kritik bir eşik daha ilerleyen günlerde geçilecek. Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da uzaya gönderilecek. Bu uydumuzu Elon Musk'ın şirketi SpaceX uzaya fırlatacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusunun yıl sonunda SpaceX tarafından uzaya gönderileceğini" bildirdi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından yaptırılan uydunun 31 derece doğu lokasyonuna atılacağını söyledi.

KAPSAMA ALANI ARTACAK

Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan kapsama alanına da sahip olunacağını bildiren Koç, "Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusu, yıl sonunda SpaceX tarafından uzaya gönderilecek." dedi.