SON DAKİKA! Türknet çöktü mü? Türknet'e ne oldu? Türknet arıza açıklaması geldi mi? Türknet arıza hattı ve iletişim numarası!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SON DAKİKA! Türknet çöktü mü? Türknet'e ne oldu? Türknet arıza açıklaması geldi mi? Türknet arıza hattı ve iletişim numarası!

23.02.2021 22:32 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:35
SON DAKİKA! Türknet çöktü mü? Türknet'e ne oldu? Türknet arıza açıklaması geldi mi? Türknet arıza hattı ve iletişim numarası!

Son Dakika! Türknet internet gitti ve tüm Türknet kullanıcıları bu sorun hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı! Peki, Türknet çöktü mü? Türknet'e ne oldu? Türknet sorun nedir? Türknet arıza açıklaması geldi mi? Türknet arıza hattı ve iletişim numarası nedir?

23 Şubat 2021 Salı akşamı Türknet sorunu ile karşılaşan kullanıcılar araştırmaya başladı! İnternet Servis Sağlayıcısı TürkNet kullanıcıları, Türknet Twitter adresine internet kesintisi ve erişim problemi ile ilgili şikayetlerini belirtirken, ayrıca Türknet çöktü mü? Türknet'e ne oldu? Türknet sorun nedir? Türknet arıza açıklaması geldi mi? Türknet arıza hattı ve iletişim numarası nedir? sorularını da araştırıyor. Bunun üzerine Türknet arıza hakkında resmi bir açıklama da yaptı!

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ? NE OLDU?

İstanbul merkezli İnternet servis sağlayıcısı TürkNet şirketine kesinti ve arıza konusunda binlerce tweet geldi! Türknet Twitter üzerinden atılan tweetlerle bir arıza olduğu kesinleşti. Bu arıza hakkında kısa süre sonra Türknet açıklama yaptı! Türknet'in arıza hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Merhaba, kısa süreli bir sorun yaşadık. Hızlı bir şekilde aksiyon alarak sorunu çözdük. Kademeli olarak erişim sağlanmaya başladı."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Prens Harry Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Mart İzmir Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SON DAKİKA! Türknet çöktü mü? Türknet'e ne oldu? Türknet arıza açıklaması geldi mi? Türknet arıza hattı ve iletişim numarası! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 22:35:27. #1.15#
title