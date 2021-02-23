SON DAKİKA! Türknet çöktü mü? Türknet'e ne oldu? Türknet arıza açıklaması geldi mi? Türknet arıza hattı ve iletişim numarası!

Son Dakika! Türknet internet gitti ve tüm Türknet kullanıcıları bu sorun hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı! Peki, Türknet çöktü mü? Türknet'e ne oldu? Türknet sorun nedir? Türknet arıza açıklaması geldi mi? Türknet arıza hattı ve iletişim numarası nedir?

23 Şubat 2021 Salı akşamı Türknet sorunu ile karşılaşan kullanıcılar araştırmaya başladı! İnternet Servis Sağlayıcısı TürkNet kullanıcıları, Türknet Twitter adresine internet kesintisi ve erişim problemi ile ilgili şikayetlerini belirtirken, ayrıca Türknet çöktü mü? Türknet'e ne oldu? Türknet sorun nedir? Türknet arıza açıklaması geldi mi? Türknet arıza hattı ve iletişim numarası nedir? sorularını da araştırıyor. Bunun üzerine Türknet arıza hakkında resmi bir açıklama da yaptı!

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ? NE OLDU?

İstanbul merkezli İnternet servis sağlayıcısı TürkNet şirketine kesinti ve arıza konusunda binlerce tweet geldi! Türknet Twitter üzerinden atılan tweetlerle bir arıza olduğu kesinleşti. Bu arıza hakkında kısa süre sonra Türknet açıklama yaptı! Türknet'in arıza hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Merhaba, kısa süreli bir sorun yaşadık. Hızlı bir şekilde aksiyon alarak sorunu çözdük. Kademeli olarak erişim sağlanmaya başladı."