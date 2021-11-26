Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle bu geceden itibaren 5 ülkeden Türkiye'ye gelişlerin yasaklandığını duyurdu.

5 ÜLKEDEN GELENLERE İZİN VERİLMEYECEK

Açıklamasını "Tedbir" olarak duyuran Bakan Koca, "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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