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Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Sağlık

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle bu geceden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye gelişlerin yasaklandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle bu geceden itibaren 5 ülkeden Türkiye'ye gelişlerin yasaklandığını duyurdu.

5 ÜLKEDEN GELENLERE İZİN VERİLMEYECEK

Açıklamasını "Tedbir" olarak duyuran Bakan Koca, "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahatleri durdurdu

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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