Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle bu geceden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye gelişlerin yasaklandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle bu geceden itibaren 5 ülkeden Türkiye'ye gelişlerin yasaklandığını duyurdu.
5 ÜLKEDEN GELENLERE İZİN VERİLMEYECEK
Açıklamasını "Tedbir" olarak duyuran Bakan Koca, "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Haberler.com - Son Dakika Haberleri