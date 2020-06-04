Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
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Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı

Son dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Başkent Trablus'un tamamında kontrolü sağladı.

04.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:27

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümet UMH), Hafter'e bağlı milislerden 3 farklı bölgeyi daha kurtardı. UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında başkent Trablus'ta kontrolü ele geçirdi.

3 BÖLGE SABAH SAATLERİNDE ELE GEÇİRİLDİ

Sabah saatlerinde Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, Kasr bin Gashir ilçesi ve güneyindeki Soug Al Khimes ile birlikte Wadi al-Rabi bölgesinin de gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığı aktarıldı.

TRABLUS HAVALİMANI'NDA KONTROL UMH BİRLİKLERİNE GEÇTİ

Libya ordusu, dün yaptığı açıklamada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurmuştu.

LİBYALILAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Libya'da Trablus Uluslararası Havaalanı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Libyalılar sokaklara döküldü. Khoms kentinin sokaklarına çıkan Libyalılar, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın Hafter'den kurtarılmasını kutladı. Vatandaşlar, Libya bayrakları taşıyarak, UMH güçlerinin zaferini havai fişek gösterisi ile kutladı.

Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı

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