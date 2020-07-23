Son Dakika | Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı
Son dakika haberleri... Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı.
23.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:09
Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı.
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Kaynak: İHA