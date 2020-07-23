Son Dakika | Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı Son dakika haberleri... Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı.

Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Türkiye-İspanya JETCO toplantısına ve Türkiye- İspanya İş forumuna katıldı. Kaynak: İHA