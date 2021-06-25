Son Dakika | Türkiye ile Ukrayna arasında Covid-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi
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Son Dakika | Türkiye ile Ukrayna arasında Covid-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi

Son Dakika | Türkiye ile Ukrayna arasında Covid-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Türkiye ile Ukrayna arasında Covid-19 Aşı Kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi.

Türkiye ile Ukrayna arasında Covid-19 Aşı Kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz ile Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının COVID-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Ukrayna'ya seyahat edecek Türk Vatandaşlarının görevlilere COVID-19 ile ilgili enabiz.gov.tr adresinden alacakları aşı kartlarını, aşılarını tamamlayamayanların ise son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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