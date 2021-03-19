Son dakika... Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Işık: "Geç alınmış karar olsa da HDP kapatılsın"
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Son dakika... Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Işık: "Geç alınmış karar olsa da HDP kapatılsın"

19.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:49
Son dakika... Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Işık:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, HDP'nin kapatılmasına ilişkin, "Geç alınmış karar olsa da HDP kapatılsın" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, HDP'nin kapatılmasına ilişkin, "Geç alınmış karar olsa da HDP kapatılsın" dedi.

Işık, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi'ni ziyaret etti. Bir süre gaziler ve Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya ile sohbet eden Genel Başkan Mustafa Işık, HDP'nin kapatılmasına yönelik yaptığı açıklamada, "HDP'nin kapatılması konusunun TBMM'de gündeme getirilmesi biz şehit aileleri ve kahraman gazilerimizi mutlu ve mesut etmiştir. 1978'den beri mücadele verilen ve binlerce şehit ve gazi verdiğimiz ülkemizde asker, polis ve vatandaşımızın katledilmesinde eli kanlı terör örgütünün ve bu örgütün siyasi uzantısının faaliyetlerinin durdurulması ve kapatılması konusunda daha önce de beyanatlarımız var. Bu durumun şimdi gündeme gelmesi geçte olsa adaletin tecelli edeceğinin bir göstergesidir. Bu konuda bizde devletimize, hükümetimize sonsuz destek veriyoruz. HDP kapatılsın" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Son dakika... Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Işık: 'Geç alınmış karar olsa da HDP kapatılsın'
Son dakika... Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Işık: 'Geç alınmış karar olsa da HDP kapatılsın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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