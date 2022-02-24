Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı

Rusya'nın operasyon başlattığı Ukrayna'yla ilişkin Türkiye'nin duruşu ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmalarıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın hamlesi hakkında açıklamalarda bulunan Çelik, "Dün sayın Cumhnurbaşkanımızın sayın Putin'le kapsamlı bir görüşmesi oldu. Sayın Putin kendi bakış açısından olayın safahatını sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştı. Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal edildi. Haksız ve hukuksuz eylemdir. Çok vahim sonuçları olacaktır. İlk baştan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü şekilde savunacağımızı ifade ettik." dedi.

Ayrıntılar geliyor...