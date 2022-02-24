Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı

Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
 - Güncelleme:
Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime dair açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmalarıyla ilgili olarak "Tüm senaryolar çalışıldı, önümüze gelecek çeşitli durumlarla ilgili hazırlıklar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın operasyon başlattığı Ukrayna'yla ilişkin Türkiye'nin duruşu ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmalarıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın hamlesi hakkında açıklamalarda bulunan Çelik, "Dün sayın Cumhnurbaşkanımızın sayın Putin'le kapsamlı bir görüşmesi oldu. Sayın Putin kendi bakış açısından olayın safahatını sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştı. Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal edildi. Haksız ve hukuksuz eylemdir. Çok vahim sonuçları olacaktır. İlk baştan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü şekilde savunacağımızı ifade ettik." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Dünya

Montrö Sözleşmesi, İstanbul Boğazı, Çanakkale, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Savaş, ABD, Politika, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title