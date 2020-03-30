Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
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Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki yeni, tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e, toplam vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldiğini açıkladı. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 725'e yükselirken, koronavirüs hastalarının 162'i ise iyileşerek taburcu oldu.

30.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:40
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 168'e, toplam vaka sayısının ise ise 10 bin 827'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verilerini Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 11 bin 535 test yapıldı ve bin 610 yeni tanı kondu. 37 kişi ise koronavirüsten hayatını kaybetti.

Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e, toplam vaka sayısı ise 10 bin 827'ye yükseldi.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI 725'E YÜKSELDİ

Bakanlığın verilerine göre yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 157 artarak 725'e yükseldi. Dün yoğun bakımdaki hasta sayısı 568 olarak açıklanmıştı.

162 HASTA İYİLEŞTİ

Bakanlığı açıkladığı veriler arasında sevindiren sayılar da var. Buna göre ülkemizdeki koronavirüs hastalarının 162'i ise iyileşerek taburcu oldu.

TOPLAM TEST SAYISI 76 BİNİ GEÇTİ

Salgınla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de test sayısı. Verilere göre, son 24 saatte 11 bin 535 test yapıldı. Ülkemizde koronavirüs hastalarına bugüne kadar yapılan test sayısı ise 76 bin 981 olarak açıklandı.

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi

Haberin Videosu:

Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi
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