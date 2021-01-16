Son Dakika: Türkiye'de 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 7550 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 7550 yeni vaka tespit edildi

16.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:52

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 16 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 901'si semptomatik olmak üzere 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665'e yükseldi. Vefat sayısı 168 artarak toplamda 23 bin 832'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 902'si semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 168 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 832'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 380 bin 665'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 7550 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 5 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi. Toplam test sayısı 27 milyon 223 bin 445'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 265'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,5 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 7550 yeni vaka tespit edildi
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