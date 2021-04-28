Son Dakika: Türkiye'de uygulanan Biontech aşısında ikinci doz randevuları ertelendi
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Son Dakika: Türkiye'de uygulanan Biontech aşısında ikinci doz randevuları ertelendi

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada BioNTech aşılarında ikinci dozun 6-8 hafta arasından yapılacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamalarından sonra Alman aşısında ikinci doz randevuları ertelendi. İkinci doz aşı randevusu alan vatandaşlara ise SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de uygulanan Alman aşısında ikinci doz randevuları ertelendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.

RANDEVULAR ERTELENDİ

Bu açıklamanın ardından Türkiye'de aşılaması devam edilen ve Biontech'in ikinci doz randevusunu bekleyen hastaların randevularının ertelendiği bildirildi.

SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

İkinci doz aşı randevusu alan vatandaşlara ise SMS ile bilgilendirme yapılacak.

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